Появились фото из дома, где убили Екатерину Пузикову в Самаре

В квартире убитой работают следователи Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Появились фото из дома в Самаре, где была убита Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира.

Тело женщины обнаружили в субботу, 3 июля, в Самаре. По предварительным данным, у нее черепно-мозговая травма. Днем ранее она приехала в город из Краснодара, где жила последнее время.

Ранее Екатерину Пузикову обвиняли в отравлении своего мужа банкира Дмитрия Пузикова. Во время длительных судебных разбирательств ее дважды признавали виновной и приговорили к длительному сроку заключения. Но в дальнейшем апелляционный суд оправдал женщину, признав потерпевшей.

В пятницу появилось видео, на котором Алексей Рясков, за которым Екатерина в дальнейшем была замужем, утверждает, что помог ей уйти от ответственности по обвинению в убийстве банкира. Не исключается версия, что смерть Пузиковой связана с появившемся видео.

В настоящее время на месте работают следователи, по факту случившего проводится проверка.