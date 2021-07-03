В Самарской области поймали браконьеров, незаконно выловивших более 600 раков

В Самарской области поймали браконьеров, незаконно ловивших рыбу и раков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области поймали браконьеров, которые незаконно выловили более 600 раков. Об этом сообщают в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили два факта незаконной ловли. В первом случае браконьеры выловили рыбы и раков, причинив ущерб биоресурсам на 150 тысяч рублей. У них изъяли лодки, сети и специальные ловушки, а также улов.

Во втором случае добычей браконьеров стали 600 раков. У нарушителей изъяли запрещенные орудия лова, а также добытых раков.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела.