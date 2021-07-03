Екатерину Пузикову убили в квартире в Самаре. Фото - скриншот

Появилось видео из квартиры, где была убита Екатерина Пузикова. Видео предоставлено следственным управлением СК РФ по Самарской области.

Тело Екатерины Пузиковой с признаками насильственной смерти и травмой головы нашли в квартире в Самаре. По предварительным данным, травмы ей нанесли тупым предметом.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи, которые выясняют причины произошедшего.

Ранее Екатерину Пузикову обвиняли в отравлении своего мужа банкира Дмитрия Пузикова. Дважды ее признавали виновной и приговорили к длительному сроку заключения. Но в дальнейшем апелляционный суд оправдал женщину, признав потерпевшей.

В пятницу появилось видео, на котором Алексей Рясков, за которым Екатерина в дальнейшем была замужем, утверждает, что помог ей уйти от ответственности по обвинению в убийстве банкира.