"Крылья Советов" вновь сыграют с сербским клубом "Раднички"

"Крылья Советов" тренируются в Сербии

Самарские "Крылья Советов" в воскресенье, 4 июля, проведут заключительный матч на сборах в Сербии, вновь встретившись с клубом "Раднички".

Команды уже встречались несколько дней назад, тогда со счетом 3:0 победили "Крылья". Игра начнется в 20:30 по самарскому времени, посмотреть ее можно будет на клубном канале.

В дальнейшем "Крылья" вернутся в Россию, где дважды сыграют с "Уралом" - сначала 11 июля в Екатеринбурге, а затем 18 июля в Самаре.

Сезон в премьер-лиге самарцы начнут в конце июля двумя домашними матчами - сначала с грозненским "Ахматом", а затем с московским "Спатаком".