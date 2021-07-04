Житель Сочи продал в Самару несуществующую собаку

Порода сиба-ину пользуется сейчас большой популярностью Фото: Иван ВИСЛОВ

Самарским полицейским пришлось ехать в Сочи, чтобы задержать интернет-мошенника. Его жертвой стала 30-летняя девушка. На сайте бесплатных объявлений она увидела рекламу щенков породы сиба-ину. Цены были значительно ниже рыночных, продавец показался вполне надежным, и она перечислила ему 7000 рублей. Время шло, питомца не было, продавец исчез из поля зрения. Девушка написала заявление в полицию.

- Сотрудники полиции установили владельца счета, на который поступили деньги. Так удалось выйти на безработного ранее не судимого 26-летнего жителя города Сочи, - рассказали в областном МВД. - Оперативники связались с коллегами Сочи, установили местонахождение подозреваемого, выехали по месту его проживания и провели задержание.

Стражи порядка сообщают, что задержанный во всем признался: никаких щенков у него нет и не было, милые фотографии он просто скачивал из интернета, а чтобы «клиент» точно «клюнул», цену на несуществующих щенят устанавливал минимальную.

Теперь предприимчивый молодой человек является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Между тем, такой случай в Самарской области - не единственный. Корреспонденты «КП-Самара» ранее уже писали, как вывести «собачью мафию» на чистую воду.

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