В Рождествено раритетные «Жигули» намотало на столб

Парень не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы. Фото: vk.com/iniciativa_rogdestveno

Сегодня утром в селе Рождествено Волжского района произошло ЧП: автомобиль ВАЗ-2101 врезался в опору газовой трубы.

- ДТП произошло в 3.20 утра, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области. – По предварительным данным, за рулем автомобиля находился водитель 2003 года рождения, он не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы.

ЧП произошло на центральной сельской улице. Почему парень не справился с управлением и был ли он трезв в этот момент, теперь предстоит установить силовикам.

В результате аварии водитель получил травмы, сейчас он в больнице. Фото: vk.com/iniciativa_rogdestveno

В результате аварии водитель получил травмы, сейчас он в одной из самарских больниц. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Чудом его опасный маневр не навредил селу: утечки газа нет, опору под трубой в Рождествено специалисты могут восстановить в ближайшее время.