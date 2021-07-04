Житель Тольятти хотел сводить девушку на романтическое киносвидание, но лишился всех денег

Контора до сих пор продолжает работать Фото: Скриншот сайта

«Окунитесь в мир новых ощущений!» - предлагает сайт компании, ссылку на который получил недавно житель Тольятти Игорь. Молодой человек познакомился на сайте знакомств с девушкой, общение постепенно перешло в мессенджер, они решили, что было бы неплохо сходить вместе в кино – вот только раздражает, когда кто-то пинает спинку кресла и хрустит над ухом чипсами и поп-корном.

Тут девушка «вспомнила» про частный кинотеатр, где фильм можно посмотреть вдвоем в отдельном кинозале, да еще и устроить себе настоящее свидание.

Игорь перешел по ссылке, сайт выглядел вполне презентабельно. К слову, он до сих пор работает и позиционирует себя как сеть частных кинозалов, филиалы которых есть во многих городах России и СНГ.

Игорь решил забронировать комнату, оплату провести по карте. 2999 рублей списались сразу, 1399 – чуть попозже. На этом деньги на карте закончились, чему парень на тот момент был отчасти рад – кто знает, сколько бы он еще потерял в тот вечер?

Тольяттинец обратился в полицию, там обещали провести проверку. Девушка, с которой он собирался идти на свидание, исчезла, как и его денежки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Деньги вперед: девушка легкого поведения развела тольяттинца на деньги

Мужчине жалко не столько денег, сколько своих нереализованных желаний (подробности)