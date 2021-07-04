В Самаре без холодной воды оставят поселок Управленческий, Агропарк и пожарную часть

«Под удар» попали по большей части Кировский и Красноглинский районы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «РКС» опубликовала на своем сайте информацию о плановых отключениях холодной воды в Самаре в период с 5 по 9 июля. «Под удар» попали по большей части Кировский и Красноглинский районы.

7 июля без воды останется поселок Управленческий – отключение запланировано с полуночи до 17.00.

- В рамках реализации инвестиционной программы по строительству будет производиться подключение двух смонтированных водоводов диаметром 600 мм у стадиона «Чайка», - рассказали в компании.

Чтобы жители не остались без воды вовсе, на период работ запланирован подвоз бойлеров. Их можно будет найти по следующим адресам: ул. Зеленая, 3-5, ул.Крайняя, 17, ул. Сергея Лазо, 46А.

В тот же день, 7 июля с 9.30 до 16.00 не будет воды на ул.Аэрофлотской, 139 в Кировском районе Самары – там будут делать врезку в водопроводную линию.

С 9.00 до 17.00 седьмого июля отключат воду на 16 км Московского шоссе и на ул.Дальней – там также запланирована врезка, на это время от водоснабжения отключат Агропарк, Трамвайно-троллейбусное управление, местное подразделение полиции и пожарную часть.

На следующий день, 8 июля запланирована замена труб по следующим адресам: ул. Молодежная 2, 2А, 6А, 6Б, 8А, 8Б, 1А, ул. Зои Космодемьянской, 21, а также по ул. Тополей, ул.Георгия Димитрова и ул. Молодежной (на участке от ул.Ташкентской до пр. Кирова). Воды не будет с 9 утра 8 июля до 7 утра 9 июля.