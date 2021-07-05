В Самару пришло похолодание

На пляжах станет меньше народа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пришло долгожданное похолодание. После +38 комфортная температура в +23 +28 градусов воспринимается как награда. Добавлять прохлады будет и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Кратковременный дождь может пройти местами по области в понедельник. До среды будет малооблачно и без осадков.

В начале недели северо-восточный ветер принесёт в наш регион порцию прохладного воздуха, дожди прекратятся, - рассказали синоптики Приволжского УГМС.

В целом температура в первой декаде июня будет выше нормы на 3 градуса. А вот уже в четверг температура снова поднимется до +30 +33 градусов, в выходные снова будет жарко, облачно, дождей не ожидается.