В Самаре появится новая остановка общественного транспорта

Остановку назвали в честь важного учреждения рядом. Фото: http://www.dv-samara.ru/

В Самаре название остановки ул. Энтузиастов изменится. Теперь на маршрутах муниципального транспорта появится новый остановочный пункт "Самарский дворец ветеранов". Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Переименование призвано дать жителям и гостям города больше понятных ориентиров для перемещения в пространстве Самары. Новое название остановки будет звучать во всех видах транспорта, который следует с остановкой в этом месте.

Напомним, что ранее остановку в районе КРЦ "Звезда" переименовали в честь самарского филиала Третьяковского музея.