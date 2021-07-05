Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2021 9:03

В Самаре появится новая остановка общественного транспорта

Теперь на маршрутах появится остановочный пункт Самарский дворец ветеранов
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Остановку назвали в честь важного учреждения рядом. Фото: http://www.dv-samara.ru/

Остановку назвали в честь важного учреждения рядом. Фото: http://www.dv-samara.ru/

В Самаре название остановки ул. Энтузиастов изменится. Теперь на маршрутах муниципального транспорта появится новый остановочный пункт "Самарский дворец ветеранов". Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Переименование призвано дать жителям и гостям города больше понятных ориентиров для перемещения в пространстве Самары. Новое название остановки будет звучать во всех видах транспорта, который следует с остановкой в этом месте.

Напомним, что ранее остановку в районе КРЦ "Звезда" переименовали в честь самарского филиала Третьяковского музея.