В Самаре "Дубовую рощу" благоустроят за 21,6 млн рублей

В Самаре благоустроят "Дубовую рощу"

В Самаре займутся благоустройством территории "Дубовой рощи", которая расположена недалеко от дома по ул. Солнечной, 43. Благоустройство проходит в рамках губернаторского проекта "Содействие". Добились этого инициативные жители, активно голосуя за свой проект.

Прошли торги по определению поставщика услуги. Начальная цена была назначена в 21,266 миллионов рублей, в торгах приняла участие единственная компания ООО "Вектор-21", они готовы провести работы именно по такой цене.

Согласно техзаданию, в сквере хотят устроить тротуары с плиточным покрытием, открыть зоны для воркаута, установить детские площадки, уличные тренажеры. Также здесь появятся скамейки и урны.

Для благоустройства часть деревьев будет спилена, площадь расчистят от кустарника. В сквере планируют высадить дубы, липы и рябину. Все работы по благоустройству намерены выполнить в 2021 году.