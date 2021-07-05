Раков выпустили обратно в воду. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой жертвами браконьеров стали почти полторы тысячи раков. Нарушителям грозит крупный штраф или тюрьма. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Четверых браконьеров полицейские и росгвардейцы задержали в Ставропольском районе, около села Брусяны, на берегу Волги - это место относится к особо охраняемой природной территорией федерального значения. Мужчины добывали здесь раков с помощью раколовок, что запрещено законом.

Обнаруженный правоохранителями незаконный улов оказался внушительным - более 1400 раков, две лодки и 124 раколовки. Раков полицейские выпустили обратно в воду, а нарушителей - несудимых ранее жителей Жигулевска - привлекли к ответу.

- Ущерб, причинённый государству, составил более 285 тысяч рублей, что является особо крупным ущербом, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. - Против браконьеров возбудили уголовное дело, им грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.