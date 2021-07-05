В Самаре могут ввести налоговые льготы для предпринимателей на «упрощенке»

Законопроект рекомендовали к принятию сразу в двух чтениях. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области обсуждают введение дополнительных налоговых льгот для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Соответствующий законопроект, разработанный региональным правительством, был рассмотрен на заседании профильного комитета Самарской губернской думы.

Суть нововведений - налоговые послабления для предпринимателей, которые в 2021 и 2022 годах будут использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). В частности, предполагается, что по УСН «доходы» налоговая ставка снизится с 6% до 2%, а по УСН «доходы минус расходы» - с 15% до 5%.

- Это поможет поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики, - уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Льготы планируется предоставить предприятиям из пострадавших во время пандемии отраслей - сферы культуры и туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, СМИ, гостиничный бизнес и др. Также льготами смогут воспользоваться вновь созданные малые предприятия в населенных пунктах с числом жителей не более пяти тысяч человек. Снизятся ставки и для социального бизнеса.

Члены комитета поддержали законопроект, рекомендовав его к принятию сразу в двух чтениях.