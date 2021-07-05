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Общество5 июля 2021 13:01

В Самарской области коронавирусом 5 июля заболели еще 198 человек

Общее количество зараженных в регионе с начала пандемии превысило 68,5 тысяч человек
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова выросло

Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова выросло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заболели еще 198 человек. Такие данные по состоянию на 5 июля озвучили на портале СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

По официальным данным, в понедельник 5 июля в Самарской области стало известно о 198 новых заболевших COVID-19 жителях региона. Всего с начала пандемии в губернии коронавирусом заразилось 68 562 человека.

Число тех, кто выздоровел от этой болезни за последние сутки, составило 176 человек, с начала пандемии - 65 328 человек.

К сожалению, не обошлось без новых жертв. За последние сутки список погибших от коронавируса пополнили 10 жителей Самарской области. А с начала пандемии это число достигло 2 336 человек.