Уровень подростковой преступности в Самарской области снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снизилась подростковая преступность, сообщают в региональной полиции.

За пять месяцев текущего года подростки стали совершать на 25% меньше преступлений. Такие данные представили во время обсуждения в губернской думе.

Участники обсуждения рассмотрели, как нужно проводить профилактику, чтобы избежать подростковой преступности. В частности, необходимо мониторить информацию в соцсетях, на ранних стадиях выявлять склонность к преступной деятельности, а также найти, чем занять детей в свободное время и пропагандировать здоровый образ жизни.