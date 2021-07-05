"Крылья Советов" завершат сборы в Сербии 9 июля

Самарцы завершают сбор в Сербии

Самарские "Крылья Советов" завершают зарубежный сбор. В Сербии команда пробудет до 9 июня, после чего продолжит подготовку к новому сезону в России, сообщается на сайте клуба.

В предстоящем сезоне самарцы снова будут играть в премьер-лиге и начнут свои выступления в РПЛ домашним матчем с грозненским "Ахматом" 25 июля.

Сейчас "Крылья" находятся в Сербии, где провели пять матчей, в четырех из которых одержали уверенные победы. Больше всех голов забил 16-летний Сергей Пиняев.

Перед стартом сезона самарцам предстоит сыграть еще два матча, оба с "Уралом". Первый пройдет 11 июля в Екатеринбурге, второй - 18 июля в Самаре.