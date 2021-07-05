В Тольятти устраняют последствия утечки серной кислоты

В Тольятти произошла утечка серной кислоты. Фото - администрация Тольятти

В Тольятти начали устранять последствия утечки серной кислоты, сообщают в мэрии города.

Ранее на территории ООО «Алхим» произошла разгерметизация одной из цистерн, в результате чего случилась утечка серной кислоты. Как отмечают на предприятии, с подобной проблемой они столкнулись впервые.

Несмотря на заявления предприятия о том, что на ремонтные работы в цеху в текущем году выделили 11,5 млн рублей, глава Тольятти Николай Ренц отметил, что «все на площадке производит впечатление абсолютно запущенного и аварийно-опасного».

Представитель регионального штаба ОНФ в Самарской области Сергей Лушин заявил, что по факту случившегося необходимо завести уголовное дело, в рамках которого следует выяснить, каким образом в прошлом году выдали разрешение на эксплуатацию цистерны.

На ликвидацию последствий предприятию отведено две недели. Как отметил Николай Ренц, все мероприятия должны проходить под контролем городской администрации.