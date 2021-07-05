МТС привезет в Самару лучшие шоу Comedy Club

Благодаря этому самарцы смогут увидеть на крупнейших городских концертных площадках самые популярные комедийные проекты и выступления лучших стендап-комиков России.

До конца 2023 года МТС привезет в Самару популярные комедийные проекты Comedy Woman, «Stand Up», «Женский стендап», «Однажды в России» и «Импровизация», а также сольные программы самых известных резидентов Comedy Club. Всего же в рамках заключенного партнерства «МТС Энтертейнмент» проведет более 250 мероприятий, что станет крупнейшим подобным проектом в российском шоу-бизнесе.

Самарцы смогут купить билеты на шоу без комиссии на платформе МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условия в рамках мероприятий.

«Экосистема МТС все больше расширяется и прирастает не только новыми технологичными сервисами, но и эксклюзивными развлекательными проектами. Наше партнерство с Comedy Club Production – это возможность для зрителей увидеть популярные шоу в удобном для них формате, а для артистов – получить максимальный доступ к аудитории, в том числе и через новые цифровые площадки», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Справка

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент в 2020 году стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», серия онлайн- концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».

Comedy Club Production – самая крупная в России компании по производству телевизионного развлекательного контента, организатор первых юмористических фестивалей мирового уровня в стране и за её пределами. Визитные карточки Comedy Club Production – культовые шоу и сериалы, в числе которых Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, «Открытый микрофон», «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», «Comedy Баттл», «Однажды в России», «ХБ», «Импровизация», «Студия Союз», «Не спать!», «Домашний арест», «Универ», «Бородач», «Интерны», «Наша Russia» и многие другие.