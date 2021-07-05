Самарца будут судить за призывы к экстремизму и оскорбление правоохранителей в соцсетях

В Самаре мужчину обвиняют в призывах к экстремизму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 52-летнего мужчину по подозрению в совершении преступлений экстремистского и террористического характера. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следователей, мужчина распространял в интернете материалы, в которых эксперты выявили призывы к вражде по национальному признаку. Кроме того, сообщается, что в соцсетях обвиняемый выложил текст с обвинениями в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса, в следственном комитете сообщают, что собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд.