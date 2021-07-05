В Самаре блогер показал, как идет монтаж крыши Фабрики-кухни, где будет филиал Третьяковки

В Самаре реставрируют здание Фабрики-кухни, где разместят филиал Третьяковки. Фото - скриншот

В Самаре видеоблогер Сергей Бобин показал, как идет монтаж крыши здания Фабрики-кухни, где будет располагаться филиал Третьяковской галереи.

Полноценно филиал Третьяковки в Самаре начнет работать в 2022-м году, а в сентябре 2021 года состоится техническое открытие.

Помимо здания в порядок приводят и территорию вокруг. Там появится Сад Баланса, а также приведут в порядок Сквер памяти борцам революции, где отреставрируют памятник.

Не исключено, что первая выставка в самарском филиале Третьяковки пройдет на космическую тематику.