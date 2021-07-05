В Самарской области ожидается сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщают в региональном МЧС.

По прогнозам, во вторник, 6 июля по области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. В таких условиях в МЧС советуют без особой надобности не выходить из дома, а укрываться от ветра в подземных пешеходных переходах или в подъездах.

Не стоит прятаться около деревьев или ненадежных рекламных конструкций, а также стен домов, поскольку с крыш могут падать различные предметы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет до +29 градусов. Осадков не ожидается.