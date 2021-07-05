Газоснабжение Рождествено осуществляется в штатном режиме

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На рассвете 4 июля (между 3 и 4 часами утра) потерявший управление автомобиль ВАЗ-2101 на большой скорости въехал в опору под газопроводом на центральной улице села Рождествено. Опора поддерживала сразу два газопровода – высокого давления диаметром 89 мм и низкого давления диаметром 50 мм, снабжающих голубым топливом половину села. Последствиями порыва газопроводов могло стать возгорание газа и отключение от газоснабжения десятков подворий.

Оперативно прибывший к месту происшествия аварийный персонал Средневолжской газовой компании зафиксировал, что хотя опорная стойка газопровода снесена, сами газопроводы, к счастью, деформации не подверглись. Утечки газа на месте ДТП отсутствовали. В связи с этим газоснабжение села не прекращалось.

В ближайшее время опорная стойка будет заменена на новую с предъявлением стоимости ущерба виновнику ДТП.

Напомним, что в конце мая в том же Рождествено в результате наезда автобетономешалки были серьезно деформированы участки надземных газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью более 100 метров. Из строя выведен также шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП), обеспечивающий газоснабжения 90 частных и 7 многоквартирных домов.

Безответственное поведение водителя за рулем зачастую приводит к тяжелым последствиям не только для него лично и его близких, но и наносит серьезный ущерб обществу. СВГК напоминает, что газораспределительное оборудование является объектом повышенной опасности и осуществлять дорожно-транспортное движение в непосредственной близости от него нужно с повышенной ответственностью.