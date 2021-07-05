В Самаре полицейский отказался от взятки в 15 тысяч рублей

В Самаре полицейский отказался от взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 45-летнего мужчину, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 2 июня этого года подозреваемый пытался дать взятку полицейскому прямо у него в кабинете. Мужчина предлагал правоохранителю 15 тысяч рублей, а взамен просил не привлекать к ответственности за нарушение правил торговли алкоголем.

Полицейский от взятки отказался. По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.