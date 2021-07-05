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Здоровье5 июля 2021 19:55

В Самарской области коронавирусом чаще всего болеют работающие граждане средних лет

Среди заболевших работники транспорта, ЖКХ и сферы услуг
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области коронавирусом стали чаще болеть граждане средних лет

В Самарской области коронавирусом стали чаще болеть граждане средних лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом чаще всего в последнее время стали болеть работающие граждане средних лет. Об этом сообщили в понедельник, 5 июля, во время заседания регионального оперштаба.

Сейчас наблюдается тенденция, когда чаще остальных болеют граждане в возрасте от 18 до 49 лет. При этом ранее чаще заражались пенсионеры. Болеют работники транспорта, сферы ЖКХ, а также общественного питания, торговли и услуг.

В Самарской области возросло количество новых заболевших коронавирусом. Если в начале лета находили по 60-70 новых случаев за сутки, то теперь около двухсот. Всего с начала пандемии в регионе заразились 68 562 человека.