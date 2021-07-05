В Самарской области растет число больных COVID-19, которых кладут в больницы

Вакцинация в Самаре продолжается, и это единственное, что может остановить болезнь

В Самарской области все больше пациентов с COVID-19 попадают на больничные койки. Об этом рассказал в своем обращении глава информационного центра оперштаба по борьбе с инфекцией Николай Ренц. Он отметил, что сейчас в больницах находятся 2030 человек, неделей раньше речь шла о 1800 пациентах на больничных койках.

Николай Ренц напомнил, что у абсолютного большинства тяжелых больных сегодня находят новый индийский штамм коронавируса, он более вирулентный, коварный, значительно более устойчив ко всем видам лечения.

- И именно небольшое количество привитых позволяет появляться новым штаммам, потому что коронавирус распространяется и организмы не могут ему сопротивляться, наоборот, предоставляют ему пригодную среду для развития, - отметил Николай Ренц. И подчеркнул, что для создания коллективного иммунитета и прекращения распространения болезни необходимо привить не менее 60% населения, а лучше - 80%.

Напомним также, что сегодня на заседании оперативного штаба обсудили тестирование системы паспортов коллективного иммунитета. Ее уже начали внедрять в ресторанах и спа-отеле.