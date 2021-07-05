В Самаре больше всего новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки коронавирусом заразились 84 человека, сообщают в региональном оперштабе.

Всего в регионе 198 новых случаев, помимо Самары, больше всего новых заразившихся в Тольятти (27) и Новокуйбышевске (22).

В регионе 10 новых смертельных случаев. Умерли пять женщин, самой младшей из которых было 48 лет, а также пятеро мужчин в возрасте от 65-ти до 89-ти лет. Ранее сообщалось, что коронавирусом стали чаще болеть граждане среднего возраста. Глава самарского минздрава объяснил, почему молодые чаще заражаются.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 68 562 человека, из которых выздоровели 65 328, умерли 2 336 заразившихся.