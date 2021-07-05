"Акрон" первый матч нового сезона ФНЛ проведет на "Металлурге"

"Акрон" начнет сезон в Самаре

Тольяттинский "Акрон" первый матч нового сезона в ФНЛ проведет на самарском стадионе "Металлург", сообщают в клубе.

Ранее свои домашние матчи "Акрон" проводил в Жигулевске, но там на стадионе "Кристалл" продолжается реконструкция. Поэтому сезон тольяттинцы начинают в Самаре. В субботу, 10 июля, "Акрон" сыграет со "СКА-Хабаровск".

"Металлург" раньше был домашним стадионом для самарских "Крыльев Советов", пока не появилась "Самара Арена". Но этой весной "Металлург" вновь принимал "Крылья", когда на арене были проблемы с металлоконструкциями.