"Акрон" первый матч нового сезона ФНЛ проведет на "Металлурге"

"Акрон" начнет сезон в Самаре
Тольяттинский "Акрон" первый матч нового сезона в ФНЛ проведет на самарском стадионе "Металлург", сообщают в клубе.
Ранее свои домашние матчи "Акрон" проводил в Жигулевске, но там на стадионе "Кристалл" продолжается реконструкция. Поэтому сезон тольяттинцы начинают в Самаре. В субботу, 10 июля, "Акрон" сыграет со "СКА-Хабаровск".
"Металлург" раньше был домашним стадионом для самарских "Крыльев Советов", пока не появилась "Самара Арена". Но этой весной "Металлург" вновь принимал "Крылья", когда на арене были проблемы с металлоконструкциями.