В Самарской области будет около 30 градусов тепла

В Самарской области будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни будет около +30 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.

На протяжении рабочей недели мощный скандинавский антициклон будет формировать погоду в регионе. При малооблачной погоде воздушная масса быстро прогреется, поэтому температура воздуха приблизится к 30-градусной отметке в дневное время.

В ночные часы ожидается до +17 градусов. Осадков в ближайшие несколько дней в Самарской области синоптики не прогнозируют, во вторник, 6 июня, возможны порывы ветра до 18 м/с.