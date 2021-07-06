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Общество6 июля 2021 7:31

Ветеран "Крыльев" Валерьян Панфилов попал в больницу в тяжелом состоянии

Фанаты команды желают ему скорейшего выздоровления и даже запустили флешмоб в соцсетях
Источник:kp.ru
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Валерьян Панфилов - преданный фанат клуба

Валерьян Панфилов - преданный фанат клуба

Ветеран "Крыльев Советов", рекордсмен чемпионатов СССР по количеству игр, проведенных за клуб Валерьян Панфилов в тяжелом состоянии попал в больницу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в социальных сетях. Сейчас его состояние стабильное.

Фанаты "Крыльев" в социальных сетях высказывают поддержку ветерану и желают ему как можно быстрее справиться с вирусом.

Валерьян Панфилов- советский футболист, воспитанник куйбышевского футбола. В прошлом году отметил 70-летний юбилей. Выступал за "Крылья" с 1969 по 1982 год, с перерывом в один год, когда уходил в "Шинник".

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