Ветеран "Крыльев" Валерьян Панфилов попал в больницу в тяжелом состоянии

Валерьян Панфилов - преданный фанат клуба

Ветеран "Крыльев Советов", рекордсмен чемпионатов СССР по количеству игр, проведенных за клуб Валерьян Панфилов в тяжелом состоянии попал в больницу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в социальных сетях. Сейчас его состояние стабильное.

Фанаты "Крыльев" в социальных сетях высказывают поддержку ветерану и желают ему как можно быстрее справиться с вирусом.

Валерьян Панфилов- советский футболист, воспитанник куйбышевского футбола. В прошлом году отметил 70-летний юбилей. Выступал за "Крылья" с 1969 по 1982 год, с перерывом в один год, когда уходил в "Шинник".

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