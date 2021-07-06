Как кастрюли в лагере: в Самаре подписали футбольный стадион

Стадион подписали. Фото: https://vk.com/stadiumsinrussia?w=wall-23377877_388315

Самарский стадион "Солидарность Арена" подписали сверху. На крыше появились три слова, начертанные красным: Солидарность Самара Арена. Фотографии стадиона с названием появились в паблике Стадионы России. Фанатов удивило несколько громоздкое название, но, наверняка, управляющие стадионом просто решили подстраховаться: Солидарность если и уйдет, то Самара останется.

Фанаты впрочем дизайн не оценили. Кто-то вспомнил, что примерно так подписывали кастрюли с супом и компотом в лагерях, больницах. Шрифт, кстати, тоже похож. Кто-то сыронизировал: мол, если на фотошоп денег не хватает, дизайн делают в Paint. Еще болельщики грустят, что буквы портят имидж "летающей тарелки". И теперь стадион похож на какой-то склад.

Возможно, совсем по-другому надпись раскроется, если снять ее строго сверху. Например, из космоса. Может быть, старались для инопланетян?

Напоминаем, что "Крылья" совсем скоро вернутся на стадион. 25 июля они сыграют с грозненским "Ахматом", следующая домашняя встреча пройдет 30 июля со "Спартаком". Полный календарь на сезон уже опубликован.