В Самаре появятся троллейбусы, в которых можно зарядить телефон

В Самаре появятся новые троллейбусы

В Самаре на маршрут выйдут троллейбусы, оснащенные розетками для зарядки гаджетов и кондиционерами. Фото нового транспорта показали в городском департаменте транспорта.

В город поступили 22 новых троллейбусов "Адмирал". Они могут вмещать 96 человек (в том числе, 33 сидячих места), троллейбус низкопольный, у него широкие двери, ожидается, что будет удобнее пассажирам с колясками, а также маломобильным гражданам.

Как сообщают в городском дептрансе, все поставленные троллейбусы будут курсировать по маршруту №4.