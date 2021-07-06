В Самарской области поймали парня с девушкой, которые хотели продавать наркотики в Крыму

Полицейские задержали молодых людей, которые хотели продавать наркотики в Крыму
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области задержали парня с девушкой из Уфы, которые хотели продавать наркотики в Крыму. Об этом сообщили в региональной полиции.
Сотрудники Госавтоинспекции в Тольятти остановили автомобиль, в котором ехали парень с девушкой. Как сообщается, девушка сильно нервничала, и в итоге полицейские решили досмотреть ее и водителя. Из сумки девушки изъяли несколько пакетов с порошкообразным веществом.
Как показала экспертиза, порошком оказались наркотики – мефедрон массой 2 900 грамм и N-метилэфедрон массой 348,82 грамма.
Как оказалось, задержанные проживают в Уфе и нигде не работают. Парень ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Полицейские считают, что наркотики задержанные купили через интернет и планировали продать их через закладки в Крыму. По факту случившегося возбудили уголовное дело.