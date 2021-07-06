В поселке Управленческий в Самаре отключат водоснабжение

В Управленческом в дома придет волжская вода

В Самаре в поселке Управленческий в среду, 7 июля, отключат водоснабжение. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Отключения необходимы из-за работ по подключению новых водоводов. Их начали строить осенью прошлого года. Проект предполагает укладку более 7 км труб и строительство новой насосной станции.

В этом году укладывают трубы в жилом массиве, большая часть работ ведется бестраншейным способом. После завершения работ в дома жителей поселка начнет поступать волжская вода. Сейчас воду подают из подземных источников, эта вода обладает повышенной жесткостью.

Водоснабжение в поселке будет ограничено в среду с 0:00 до 17:00. По ходу дня в поселок будут отправлять бойлеры с питьевой водой.