Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 9:48

В Самарской области на территории села нашли авиаснаряды

Обнаруженные снаряды планируют уничтожить
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области нашли авиаснаряды

В Самарской области нашли авиаснаряды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на территории села Ольгино нашли авиаснаряды. Об этом глава МЧС региона Олег Бойко сообщил во время оперативного совещания в правительстве области, которое прошло в понедельник, 5 июля.

Снаряды обнаружили в Хворостянском районе. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов во время совещания поручил разобраться в ситуации и выяснить, откуда в селе появились 22 авиаснаряда.

Также председатель правительства поручил проверить, как соблюдается регламент по уничтожению обнаруженных боеприпасов.