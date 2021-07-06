Серная кислота после утечки на «Алхиме» в Тольятти не попала в канализацию

На производстве в Тольятти произошла утечка серной кислоты. Фото - администрация Тольятти

Серная кислота не попала в ливневую канализацию после утечки на «Алхиме» в Тольятти. Об этом сообщили во время оперативного совещания в правительстве Самарской области.

На территории ООО «Алхим» произошла разгерметизация одной из цистерн, в результате чего случилась утечка серной кислоты. Сейчас идет ликвидация последствий.

По данным регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, окружающей среде вреда не нанесено. Специалисты отобрали пробы в канализации, в систему закачали дополнительную воду.

Сейчас выясняется, как проводилась экспертиза промышленной безопасности объекта, проводится расследование. Как ранее заявил глава Тольятти Николай Ренц, площадка производит впечатление запущенной и аварийно-опасной.