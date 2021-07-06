Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой в суде сообщил, что смертельно болен

Алексей Рясков в зале суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой Алексей Рясков, ее бывший возлюбленный, в суде рассказал, что смертельно болен. Это он озвучил в суде 6 июля 2021 года. Адвокат попросил не отправлять его в СИЗО, а отвезти на медосвидетельствование: мол, Рясков очевидно плохо себя чувствует, постоянно жалуется на головные боли и то и дело теряет связь с реальностью. Следователи же попросили арестовать Ряскова до 3 сентября.

Напомним, что в субботу утром, 3 июля жену отравленного банкира Пузикова Екатерину Сокирскую нашли в квартире в Самаре с черепно-мозговыми травмами. Женщина, которая после освобождения из-под стражи решила стать адвокатом, в последний год жила в Краснодаре. В Самару она приехала, чтобы встретиться с друзьями. Ранее Екатерину подозревали в отравлении мужа на семейном застолье, но адвокаты смогли добиться оправдания.

Екатерина познакомилась с Рясковым еще во время заключения, он был тренером ее сына. После освобождения возлюбленные жили вместе, Алексей помог Екатерине открыть ресторан. Но в последнее время отношения между ними испортились, подруги убитой рассказали, что Алексей оказался абьюзером. Впрочем, друзья мужчины это отрицают.

Именно Ряскова подозревают в убийстве бывшей дамы сердца. Его задержали в одном из заволжских сел. Он бегал между домами в неадекватном состоянии, без одежды. В суде мужчина появился в шортах, его ноги сильно ободраны, на руках - порезы. Откуда они взялись, он не помнит.

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