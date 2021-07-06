В Самарской области снова около двухсот заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 196 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последнее время в регионе стабильно находят около двухсот заразившихся. Всего в регионе с начала пандемии заразились 68 758 человек. Из них выздоровели 65 508 пациентов, за предыдущие сутки выписали 180 человек.

За сутки умерли 13 заразившихся, всего скончались 2 349 заболевших.

В целом по стране 23 378 заразившихся за сутки в 85-ти регионах страны. Всего заболели порядка 5,6 млн человек.