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Здоровье6 июля 2021 11:08

В Самарской области 196 новых заразившихся коронавирусом: данные на 6 июля 2021

За сутки в регионе умерли 13 заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области снова около двухсот заразившихся

В Самарской области снова около двухсот заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 196 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последнее время в регионе стабильно находят около двухсот заразившихся. Всего в регионе с начала пандемии заразились 68 758 человек. Из них выздоровели 65 508 пациентов, за предыдущие сутки выписали 180 человек.

За сутки умерли 13 заразившихся, всего скончались 2 349 заболевших.

В целом по стране 23 378 заразившихся за сутки в 85-ти регионах страны. Всего заболели порядка 5,6 млн человек.