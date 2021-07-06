Расширяется количество выплат, которые могут получить семьи с детьми

Семьи с детьми могут претендовать на новые выплаты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Расширяется количество выплат для семей с детьми. Президент России Владимир Путин поддержал социальные инициативы «Единой России».

Менее чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям поступило более 700 тысяч заявлений.

Бывают случаи, когда семьи могут претендовать сразу на несколько выплат, тогда они получат системную поддержку.

В Самарской области получателями новой выплаты станут не менее 27 тысяч детей из неполных семей. Выплата составит 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка в месяц. Рассчитывать на выплаты смогут семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Около 22 тысяч женщин в Самарской области смогут рассчитывать на выплаты в 6 тысяч рублей во время беременности.