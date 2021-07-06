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Общество6 июля 2021 11:52

Начальница самарского почтового отделения победила в российском конкурсе профмастерства

Евгения Сидорина выступила успешнее коллег из других регионов
Источник:kp.ru
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Евгения Сидорина стала победительницей всероссийского конкурса

Евгения Сидорина стала победительницей всероссийского конкурса

Подведены итоги Всероссийского конкура профмастерства Почты России. В номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи» победила Евгения Сидорина, которая возглавляет одно из самарских отделений.

Она соревновалась с коллегами из почтовых отделений Нижегородской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Башкортостан, Марий Эл и других регионов.

Теперь Евгении Сидориной предстоит принять участие во Всероссийском финали конкурса профессионального мастерства Почты России, который пройдет во второй половине текущего года.

Также в конкурсе участвовали и другие работники Почты России из Самарской области – водитель Андрей Русяев из Самары, почтальон Ольга Асабаева из Большой Глушицы и оператор связи Даниил Тютюнков из Тольятти.