Самарским выпускникам рассказали, какие специалисты наиболее востребованы

Самарский филиал Финуниверситета – это престижно

Экономика и бухгалтерский учет, Финансы и Банковское дело - эти специальности всегда востребованы и престижны. Стать профессионалом в этих направлениях можно, поступив в Самарский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Выпускники Самарского филиала Финуниверситета славятся безупречной профессиональной репутацией. Большая часть студентов находят работу уже во время учебы, чаще всего работодатели делают предложения во время прохождения практики.

Молодые специалисты с дипломами финансово-экономического колледжа работают в органах федерального казначейства, федеральной налоговой службы, государственной власти и местного самоуправления, кредитных учреждениях, предприятиях, организациях Самарского региона.

Вся подробная информация на ресурсах учебного заведения:

Сайт - www.samara.fa.ru

ВК - vk.com/club148593933

Инстаграм - @filial_samfek