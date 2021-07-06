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Здоровье6 июля 2021 12:47

В Самаре плюс 72: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

В регионе умерли еще 13 заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре больше всего новых заразившихся

В Самаре больше всего новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в регионе в Самаре (72 новых случая), в Тольятти (53) и Новокуйбышевске (14).

В регионе 13 новых смертельных случаев. Среди них шестеро мужчин в возрасте от 63-х до 81 года, а также семь женщин от 70-ти до 92-х лет.

Всего в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились 68 758 человек, из которых выздоровели 65 508, умерли 2 349 заразившихся.