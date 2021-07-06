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Общество6 июля 2021 14:07

В Самаре изменят маршрут движения троллейбуса №19

Пассажиров просят заранее планировать маршрут
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре временно изменят схему движения 19-го троллейбуса. Фото - городская администрация

В Самаре временно изменят схему движения 19-го троллейбуса. Фото - городская администрация

В Самаре временно изменят схему движения троллейбуса 19-го маршрута. Об этом сообщают в городской администрации.

Схему движения меняют из-за ремонтных работ на проезжей части на проспекте Масленикова. Будут ремонтировать пешеходные переходы, на которых положат плитку. Работы пройдут на участке проспекта Масленикова от Ново-Садовой до улицы Мичурина.

По направлению в город троллейбусы будут ехать до остановки «метро Московская», из города – без изменений.

Ожидается, что работы на проезжей части будут продолжатся 7-8 июля.