В самарских школах дополнительно создано 1600 мест для первоклассников

В Самаре начинается второй этап приема детей в первые классы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарских школах дополнительно создано 1600 мест для будущих первоклассников, сообщили в городской администрации.

На первом этапе приема в школы, который закончился 30 июня, в первые классы зачисляли в основном детей, которые имеют различные льготы, а также живут на территории, за которой закреплена школа.

Сегодня, 6 июля, стартует второй этап приема детей в первые классы. Как отмечают в городской администрации, создано 1691 дополнительное место в школах. Сообщается, что сейчас родители будущих первоклассников могут подать заявки в школы, где остались свободные места.