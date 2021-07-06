Самарцам расскажут историю звезд кинематографа в Самаре

Пешеходная экскурсия состоится в 11.07

11 июля музей Эльдара Рязанова проведет пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»

Прогулка по Старой Самаре начнется в 11:00, на экскурсии будут рассказаны истории про кинозвёзд, связанных с нашим городом. Вы узнаете про известные в кинематографе фильмы, снятые в Самаре, про памятники актерам и про тех, кто родился и прославился именно здесь. Город стал значимым для следующих знаменитых личностей: Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова. Интересные факты и истории с киноплощадок расскажет историк Елена Козырева.

Прогулочная экскурсия продлится до 2 часов, записаться можно по телефону 332-05-16. Стоимость экскурсии – 200 рублей с человека, от 5 участников. 1000 рублей с группы до 5 человек, делится на участников.

1