Жителей Самары приглашают в "Вертикаль" посмотреть и обсудить фильм "Кин-дза-дза"

В Самаре покажут фильм "Кин-дза-дза"

В Самаре стартует проект "Шедевры кино", в рамках которого в кинотеатре "Вертикаль" будут показывать реставрированные версии самых известных советских и зарубежных фильмов. Показ каждого из них будет начинаться с теплого показа-обсуждения. Сначала гости смогут посмотреть фильм, а потом поговорят о нем друг с другом и с приглашенным гостем.

- Стартом выбрана необычная, в меру футуристичная, и чем-то напоминающая нам сегодняшнее время, «ку-льтовая» комедия гениального кинорежиссёра Георгия Данелия «Кин-дза-дза!» после полной цифровой реставрации изображения и звука, - отмечают в кинотеатре.

Этот фильм будет идти в прокате на большом экране с 7 по 21 июля. Затем гостей позовут на "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова, памятник главному герою которого стоит в Самаре. Затем память Владимира Меньшова почтят показом фильма "Москва слезам не верит".

Ознакомиться с расписанием кинопоказов можно на сайте кинотеатра "Вертикаль". Гостем первого показа станет киноблогер Никита Никитин, обозреватель "Бюллетеня кинопрокатчика".

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