В Самаре наградили предприниматели-эксперты, которые помогают улучшать инвестиционный климат

Основной темой встречи стала презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в региональном центре «Мой бизнес» встретился с представителями региональных бизнес-ассоциаций, предпринимателями и инвесторами. На встрече обсудили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Отметим, по итогам 2020 года наш регион занял в нем 8 место, поднявшись на 14 позиций вверх.

- За три года Самарская область поднялась с 65 места в десятку лучших регионов страны. Изучая опыт ряда европейских стран, мы можем уверенно сказать, что ведение бизнеса, реализация инвестиционных проектов в России проще, и понятнее. Тем не менее, мы должны смотреть на других, но у себя делать еще лучше, - обратился к участникам встречи Дмитрий Богданов и поблагодарил за совместную работу.

На встрече предпринимателям рассказали об успешных практиках региона и о том, в каких направлениях еще предстоит усилить совместную работу. Кроме того Дмитрий Богданов подробно ответил на все вопросы предпринимателей. Среди них: о поддержке инициаторов стратегических инвестпроектов, информировании бизнеса о действующих мерах, работе отдельных отраслей.

Напомним, согласно поручению губернатора Дмитрия Азарова, все профильные министерства должны активнее взаимодействовать с предпринимателями, оперативно реагировать на проблемы и обсуждать внедрение новых инструментов поддержки.

Итоги той работы уже есть. В числе позитивных изменений: сокращение количество процедур при выдаче разрешений на строительство, подключении к электросетям, сократилось среднее время регистрации прав собственности, постановки на кадастровый учет. Эффективно работает и региональное Агентство по привлечению инвестиций и Центр поддержки экспорта.

По оценкам предпринимателей, в Самарской области выросло качество и доступность финансовой поддержки, уменьшилось административное давление на бизнес, развиваются каналы связи с руководством региона и региональное инвестиционное законодательство.

Предприниматели-эксперты, которые помогают региону улучшать деловой и инвестиционный климат, получили благодарственные письма.