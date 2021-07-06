Работать и учиться офлайн: как для самарцев будет работать закон об «удаленке»

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Пандемия серьезно ударила по бизнесу, многие компании закрылись или перешли на удаленный режим работы. Защищать права работников в этом случаи призваны правки, которые разработала и внесла в Трудовой кодекс фракция «Единой России». В частности изменения регламентируют неприкосновенность минимального дохода граждан и закрепляют право работника на удаленке быть оффлайн — то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет внерабочее время, будут оплачиваться как сверхурочные.

В документе также определено, что дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любом удобном форме. При этом электронная подпись не обязательна. В создании проекта поправок «Единой России» участвовали сами работодатели и как итог, в документе учтены пожелания обеих сторон.

В Самарской области учли и права студентов на получения качественного образования.

- Наша главная задача: обеспечить максимально высокое качество учебного процесса, а также сохранить все социальные гарантии для студентов и преподавателей, - подчеркнул председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников. - К сожалению, ограничительные противоэпидемические меры, негативно влияют на качество обучения. Нельзя без практики подготовить хороших специалистов-медиков, специалистов-химиков.

На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством Губернатора Дмитрия Азарова озвучили рекомендации учреждениям среднего профессионального образования и вузам перевести в дистанционный режим лекции, а практические занятия проводить в очном режиме. Ректоры вузов поддержали это решение. Естественно, практические занятия должны также проходить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.