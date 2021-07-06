Запуск прогулочного судна Ecovolt по Волге могут отложить

Электрокатамаран планировали использовать для речных прогулок Фото: Антон СЕНЬКО

В Самаре под вопросом оказался запуск по Волге нового прогулочного судна «Ecovolt». Первоначально его собирались отправить в первое плавание уже этим летом, в навигацию 2021 года. Однако есть вероятность, что этого не произойдет.

Напомним, решение о том, что для речных прогулок по Волге собираются привлечь электрокатамаран, было принято еще в 2020 году. «Ecovolt» рассчитан на 100 пассажиров и способен разгоняться до 27,8 км/час.

Однако по предварительным данным у владельца судна возникли задержки с получением необходимых документов. Поэтому решение о работе электрического катамарана «Ecovolt» в акватории реки Волга в черте Самарской области скорее всего будет принято после 15 августа 2021 года.