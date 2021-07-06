Под Самарой завершили надвижку первого пролета моста через Волгу около Климовки

Завершилась надвижка первого пролета

Под Самарой завершили надвижку первого пролета моста через Волгу в районе села Климовка. Этот мост должен стать частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Надвижка первого пролета началась 29 июня, старт ей дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего протяженность моста составит 3,7 километра, он будет состоять из 25 пролетных строений.

- Сейчас идет подготовка к надвижке второго пролетного строения, и его длина составит уже 156 метров, сейчас строители устраивают фундамент опоры

Напомним, что открытие моста запланировано на 2024 год. Сейчас около села Подстепки идут земляные работы, завершается устройство насыпи земляного полотна, уже происходит устройство нижних слоев основания. Уже погружены все сваи на путепроводе, забетонированы ростверки опор.

Строительство обхода Тольятти и нового моста включено в нацпроект и признано лучшим проектом ГЧП в 2020 году.