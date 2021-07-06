В Самарской области бюджет увеличился на 7,3 млрд рублей

В Самаре прошло финальное совещание Губдумы

Бюджет Самарской области пополнится на 7,3 млрд рублей за счет дополнительных безвохзмездных поступлений. Об этом стало известно на прошедшем заседании областной думы - последнем в этом году. Эти деньги в первую очередь направят на поддержку системы здравоохранения.

- В соответствии с принятым решением мы дополнительно выделяем 1 миллиард 175 миллионов рублей на увеличение фонда оплаты труда медицинских работников. Медработники трудятся в очень непростых условиях из-за складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции, - отметил губернатор Дмитрий Азаров на заседании.

Еще 1,114 млрд рублей направят из облбюджета на проектирование, реконструкцию и строительство учреждений здравоохранения. Речь идет об инфекционном корпусе Сызранской горбольницы, новом корпусе детской инфекционной больницы на Шверника, строительстве поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе, в Смышляевке. Продолжится работа по созданию центров амбулаторной онкопомощи.

Дополнительные доходы пойдут на компенсацию банковской ставки ипотечного кредита для молодых специалистов-медиков, доплаты молодым медработникам, на лекарственное обеспечение.

Около 400 миллионов рублей будет выделено на развитие системы образования и капитальный ремонт школ, на выплаты выпускникам. Существенные суммы направят в муниципалитеты области.

В финале Дмитрий Азаров поблагодарил лепутатов шестого созыва за совместную работу.

- Этот состав принимал самое активное участие в разработке и утверждении стратегии лидерства Самарской области, над которой мы работали и продолжаем это делать и сегодня вместе с людьми. И уверенное воплощение в жизнь этой стратегии заметно каждому. Все это плоды совместных решений, выработки подходов, - отметил он.